Hell or High Water-trio maakt Outlaw King voor Netflix

David Mackenzie zal de film Outlaw King regisseren voor Netflix. Hij herenigt daarvoor met Chris Pine en Ben Foster.

Het drietal werkte eerder aan het voor vier Oscars genomineerde misdaaddrama Hell or High Water . In hun nieuwe film zal Pine gestalte geven aan Robert the Bruce, de Schotse koning die zijn land bevrijdde van de Britse overheersers. Het personage was eerder te zien in de film Braveheart, waarin hij in eerste instantie William Wallace (Mel Gibson) verraadde, om later zijn gemaakte fout alsnog in te zien. Outlaw King vertelt het verhaal nu helemaal vanuit zijn perspectief, hoewel William Wallace wel in de film op zal duiken. Foster mag in Outlaw King gestalte geven aan James Douglas, een ridder die uitgroeit tot adviseur van de koning. Tot slot zal ook de romance van Robert the Bruce met de nog niet gecaste Elizabeth de Burgh een belangrijke rol spelen in Outlaw King.