Gooijer ziet: Suicide Squad

De superheldenfilm Suicide Squad is een onsamenhangende verzameling scènes rond een paar gedenkwaardige - maar te aardige - bad guys en girls.

‘Sorry about getting caught up in the moment and saying f*ck Marvel,’ twitterde regisseur David Ayer te midden van de heisa die onder DC-fans is uitgebroken nu Suicide Squad op Rotten Tomatoes op basis van de eerste kritieken tragisch laag scoort: slechts 31% op de tomatometer . Sommige fans pleiten nu voor het uit de lucht halen van de site; een mooi geval van shoot the messenger.

Onder critici is het een ongelijke strijd tussen de twee comic-reuzen Marvel en DC. Terwijl Marvel/Disney met de Iron Man- en Avengers -films hit na hit scoort, lijkt Suicide Squad voor DC/Warner opnieuw een flop onder critici te worden, net als het deprimerende Batman v Superman: Dawn of Justice eerder dit jaar. Aan de andere kant: f*ck the critics, want de kaartverkoop van de DC films is niet desastreus.

Is Suicide Squad echt zo'n ramp? Het eerste kwartier is geweldig: na de dood van Superman stelt de Amerikaanse overheid een team samen uit de bad guys die door Superman en Batman werden bestreden. Onder het dubieuze motto ‘je kunt ze beter voor je laten vechten dan dat ze tegen jou vechten’. The Joker inhuren zou een stap te ver zijn dus die mag niet meedoen, maar Deadshot (Will Smith) en Harley Quin (Margot Robbie) wel. De manier waarop we die leren kennen, belooft veel goeds. Vooral de introductie van sexy super-feeks Harley Quin – ze hangt te turnen in een kooi en is een alarmerend pornografische parodie op een gestoord schoolmeisje – is geweldig.

Maar nadat de andere vijf (!) baddies zijn geïntroduceerd, ontrolt zich in Gotham een zeer warrige strijd van onze bad guys tegen een antieke heks (prima gespeeld door model Cara Delevingne) die de stad bedreigt. Het verhaaltje is dun, de actie-scènes op zich prima, maar de film weet niet goed waar hij heen wil en blijft dus een soort heel lange trailer van aan elkaar geplakte scènes zonder veel samenhang, begeleid door zulke keiharde gitaarmuziek dat je het gevoel hebt naar een collectie videoclips te kijken. Sommige van de individuele scènes zijn prima, maar ze hadden meer samenhang verdiend. Dat het niet is gelukt, lijkt deels het gevolg van spanningen tussen studio en regisseur, die dit soort films steeds vaker parten spelen. The Hollywood Reporter berichtte gisteren uitgebreid over de problemen achter de schermen bij Suicide Squad.

Een ander manco van Suicide Squad is dat de bad guys van die aardige, gevoelige types blijken te zijn. Dat haalt de opzet natuurlijk totaal onderuit; eigenlijk is Deadshot een veel prettiger mens dan zijn vijanden Batman en Superman. Tenslotte is The Joker (Jared Leto) teleurstellend. Maar de eerdere jokers Jack Nicholson en Heath Ledger zijn ook niet meer in te halen natuurlijk.

Wie houdt van superheldenfilms gaat zeker kijken naar Suicide Squad. Wie nog geen idee heeft, kijkt eerst op Netflix naar Avengers: Age of Ultron (tomatometer: 75%). Een veel betere film; als je die al niet trekt, is Suicide Squad ook geen goed idee.

