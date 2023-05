Gooijer ziet: Abou Jahjah in Zomergasten • TV • 02-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De kersverse eindredacteur van Zomergasten bezwoer gisteravond dat de keuze voor Abou Jahjah niets met kijkcijfers van doen heeft. Yeah, right.

Wordt hij het kijkcijferkanon van deze zomer? De VPRO deed erg geheimzinnig over de enige Zomergast die nog niet bekend was. Sinds zeer kort weten we dus waarom - het is de activist, columnist en schrijver Abou Jahjah. Of, als je de mening deelt van bijvoorbeeld Jessica Durlacher, Leon de Winter en Marcel Möring, de antisemiet en ‘paling in een emmer vol snot’ Abou Jahjah. De rel die de aanstaande publicatie van Jahjah’s boek Pleidooi voor radicalisering bij De Bezige Bij ontketende, leidde tot het vertrek van Durlacher en Tommy Wieringa bij de uitgeverij. Het was de meeste recente rel in een lange lijst; Abou Jahjah neemt pittige standpunten in, vooral in het integratie-debat en de Palestijns-Israelische kwestie, en lokt pittige reacties uit. Hij wordt omgeven door controverse. En controverse is, in marketing-termen, een unique selling point.

De soms dramatisch lage kijkcijfers van Zomergasten konden de vorige eindredacteur, Peter van Ingen, niets schelen, zei hij twee jaar geleden tegen Algemeen Dagblad toen de uitzending met Jim Taihuttu slechts 266.000 kijkers trok. ‘Wij zijn hier nooit mee bezig,’ beweerde hij over de cijfers. Dat kan bijna niet waar zijn: heel Hilversum kijkt bevend uit naar kijkcijfers want je wordt er als programmamaker keihard op afgerekend. Héél Hilversum? Ja, alle tv-makers die ik ken, ook de VPRO-makers, kijken na de uitzending reikhalzend en trillend uit naar die verdomde kijkcijfers. Zomergasten niet? De kersverse eindredacteur van Zomergasten , Jurgen van Uden, bezwoer gisteravond tegen de Volkskrant en NRC dat de keuze voor Abou Jahjah, die op 31 juli de eerste gast van de zomer is, niets met kijkcijfers van doen heeft. ‘De publiciteit die een gast oplevert, is geen punt van overweging.’ Yeah, right.

Er is niets mis met mikken op hoge kijkcijfers uiteraard. Volgens de machtigste kijkcijfer-verzamelaar ter wereld, het Amerikaanse Nielsen, is gekwetter op Twitter een extreem betrouwbare indicator voor de hoogte van die cijfers. Hun Nielsen Twitter Causation Study toont een soort feedback-loop aan tussen tweets over een programma en de reacties op die tweets: mensen schakelen in als er veel over een live-uitzending wordt getweet en gaan er dan zelf over tweeten, wat weer meer kijkers oplevert, enzovoort. De droom van de tv-maker.

31 juli is nog ver weg, maar het is boeiend om te zien of er de komende uren een Twitterstorm losbarst. Valt nu (9:45 uur) nog mee. Of tegen. Hou het hier in de gaten en bekijk presentator Thomas Erdbrink die Abou Jahjah aankondigt op het account van Zomergasten.