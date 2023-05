Geen tweede seizoen voor Blacklist spin-off • Nieuws • 14-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

The Blacklist: Redemption is na één seizoen ten einde. Zender NBC bestelt geen tweede reeks van de spin-off met Famke Janssen.

Janssen was in Redemption te zien als Scottie Hargrave, een personage dat vorig jaar haar debuut maakte in The Blacklist. Hargrave gaf in de spin-off leiding aan een groep geheime huurlingen in dienst van het bedrijf Grey Matters. Een van haar werknemers was haar zoon Tom Keen, gespeeld door Ryan Eggold, die tijdens de eerste drie seizoenen nog een vast castlid van The Blacklist was. Nu Redemption is stopgezet, zal Eggold weer terugkeren naar de oorspronkelijke serie. Het eerste seizoen van Redemption eindigde met een vrij grote cliffhanger. De kans dat het verhaal dat in de spin-off geen resolutie kreeg in een toekomstig seizoen van The Blacklist alsnog wordt afgesloten, lijkt bijna onvermijdelijk.

Lees ook de recensie van de eerste aflevering van The Blacklist: Redemption . Overigens werd The Blacklist, waarvan de vierde reeks nu bezig is, onlangs wel opnieuw verlengd