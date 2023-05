Geen Big Little Lies S02 voor Jean-Marc Vallée • Nieuws • 04-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Afgelopen weekend kwam Big Little Lies ten einde op HBO. Gaat er straks nog een tweede seizoen komen?

Big Little Lies was bedoeld als miniserie, aangezien het boek van Liane Moriarty met 7 afleveringen nu in zijn geheel is verfilmd. Mocht er alsnog een vervolg komen, dan zal dat gebeuren zonder regisseur/producent Jean-Marc Vallée. ‘De serie had een perfect einde en een tweede seizoen zou dat verpesten,’ vertelde de Canadese filmmaker aan de website Vulture. ‘Ik zou dolgraag opnieuw met Nicole Kidman en Reese Witherspoon willen werken, maar niet een aan tweede seizoen van Big Little Lies.’ De 2 actrices leken in tegenstelling tot Vallée wel open te staan voor een eventueel vervolg. Het hangt volgens hen vooral af van Moriarty en scenarist David E. Kelley. ‘Liane bedacht dit verhaal en David bewerkte het voor televisie,’ vertelde Kidman aan de website TV-line. ‘Als zij nog een vervolg kunnen bedenken dat echt de moeite waard is, zou dat geweldig zijn.’