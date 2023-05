Game of Thrones S08 mogelijk pas in 2019

De premièredatum van het achtste seizoen van Game of Thrones staat nog niet vast en zou kunnen worden doorgeschoven naar 2019.

Tegenover Entertainment Weekly liet Casey Bloys van HBO weten dat een première in 2018 nog niet zeker is. Volgens hem komt er meer duidelijkheid zodra showrunners David Benioff en D.B. Weiss verder zijn in het schrijfproces van de allerlaatste afleveringen en er gekeken kan worden naar het vereiste productieschema. Veder bevestigde hij dat Benioff en Weiss niet betrokken zijn bij de aankomende spin-offs , waar momenteel aan gewerkt wordt. Het zevende seizoen van Game of Thrones gaat op 16 juli in première. De speelduur van de eerste aflevering bedraagt 59 minuten en is daarmee één van de langste seizoensopeners uit de geschiedenis van de serie. Volgens de cast zal in de nieuwe reeks het tempo flink worden opgeschroefd