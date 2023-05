Follow the leader: Weeds • Muziek • 14-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Het vierde deel gaat over Malvina Reynolds, bekend van Weeds.

‘They are all made out of ticky tacky and they all look just the same,’ zingt Malvina Reynolds over de ‘Little boxes’ in de voorsteden van Amerika. Het nummer vormde de introductie van Weeds , de serie die Jenji Kohan in 2005 creëerde, voordat ze aan het roer stond van de Netflix-hit Orange is the New Black.

Vanaf het tweede seizoen werd ‘Little boxes’ iedere week door een andere artiest uitgevoerd, met onder andere covers van Elvis Costello, Billy Bob Thornton, Linkin Park en Regina Spektor (die later de intromuziek voor Orange is the New Black maakte). Maar het origineel komt bij folkzangeres Malvina Reynolds vandaan, die het nummer in 1962 schreef.

Op dat moment was de in 1900 geboren Reynolds al op leeftijd. Ze was sowieso een laatbloeier, die pas na haar veertigste echt actief werd als songschrijver. Als zangeres brak ze nooit echt door (tot haar opleving door de komst van Weeds in ieder geval, bijna dertig jaar na haar dood in 1978), maar ze schreef wel een aantal folksongs voor andere artiesten.

Een groot deel van Reynolds’ oeuvre bestond uit politieke nummers. Zo was ‘Little boxes’ een aanklacht tegen de bouw van huizen in Amerikaanse voorsteden na de Tweede Wereldoorlog. Het nummer werd gecoverd door folkzanger Pete Seeger, die er in 1963 een hit mee had. Ze schreef ook ‘What have they done to the rain’, waarin ze protesteerde tegen kernproeven. Die track werd opgenomen door onder anderen The Searchers, Marianne Faithfull en Joan Baez.

In haar latere jaren verwierf Reynolds overigens nog bekendheid bij een nieuwe doelgroep: kinderen. Op haar drieënzeventigste verscheen de zangeres voor het eerst als het karakter Kate in de Amerikaanse versie van Sesamstraat , waar ze ook al nummers voor schreef. In 1977, een jaar voor haar dood, werd de documentaire Love it Like a Fool over het leven van Reynolds gemaakt.