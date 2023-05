Follow the leader: The A-Team • Muziek • 12-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 19: Mike Post, bekend van The A-Team.

Vietnamveteranen Hannibal, Face, B.A. en Murdock rijden in een zwart busje door Amerika om criminelen aan te pakken, terwijl ze zelf op de hielen worden gezeten door het leger. Het simpele vermaak van The A-Team (1983-1987) wordt ingeluid door – hoe kan het ook anders – marcherende drums en een militaire melodie, gemaakt door de Amerikaanse componist Mike Post.

De muzikale carrière van Post is dan al even onderweg. In 1968 wint hij, op 23-jarige leeftijd, al zijn eerste Grammy, voor de productie van het nummer ‘Classical gas’ van de bluegrassmuzikant Mason Williams. Daarnaast werkt hij met countrygrootheden als Kenny Rogers en Dolly Parton, voor wie hij het succesalbum 9 To 5 And Odd Jobs produceert. In de jaren 90 laat Post ook zien met andere genres overweg te kunnen, als hij de productie van een album van de hardrockers Van Halen verzorgt. Maar in de jaren 80 en vroegen jaren 90 staat de Amerikaan toch bekend als een van dé componisten voor televisie.

Post maakt de intromuziek voor series als Magnum P.I., Hill Street Blues en Law & Order. En in 1983 vraagt NBC hem voor de soundtrack van The A-Team. Achteraf geeft de muzikant aan dat hij totaal geen moeite had met het verzinnen van de iconische muziek. ‘Ik las het script en moest alleen maar lachen,’ vertelt Post over het gemak waarmee de muziek bij hem binnen kwam. ‘Het was vanaf het eerste moment duidelijk dat ze een militair deuntje nodig hadden, dat lukte wel. Voor het middenstuk, met de gitaren, bedacht ik gewoon dat ik Cream ging imiteren. Dat is bijna een imitatie van het nummer ‘Sunshine of your love’. Ik dacht: dat klinkt meteen als Vietnam.’

Al die iconische tv-soundtracks van Post zorgen uiteindelijk voor een verrassende verwijzing. Pete Townshend schrijft in 2006 het nummer ‘Mike Post theme’ voor The Who (de makers van de verschillende CSI-soundtracks), voor het album Endless Wire. ‘We summon every childhood ghost we’ve seen / Then suddenly we hear that Mike Post theme / Everything is alright (ba-do-ba),’ zingt Roger Daltrey in het nummer.