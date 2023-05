Follow the leader: The Simpsons • Muziek • 24-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 25: Danny Elfman, bekend van The Simpsons.

Met 28 seizoenen en meer dan zeshonderd afleveringen is The Simpsons de langstlopende sitcom in de tv-geschiedenis. En een van de meest succesvolle ook: de animatieserie van Matt Groening won in al die jaren maar liefst 31 Emmy Awards. De producent liet de intromuziek maken door componist Danny Elfman.

In een interview met de Los Angeles Times in 1999 blikt Elfman alvast vooruit op wat over hem geschreven zal worden na zijn dood. ‘Men zal zeggen: Danny Elfman, die het thema voor The Simpsons schreef.’ En dat terwijl het een van de snelste klussen voor de componist was: de Amerikaan maakte het nummer in ongeveer twee dagen.

Elfman ontmoet Groening in 1989. De producent laat schetsen van Homer en Bart zien, en vertelt aan de componist dat hij muziek voor zijn serie wil. ‘Ik zei tegen hem: “Als je retro wilt, dan kan ik dat voor je doen. Wil je iets moderns, dan heb je de verkeerde voor je.” Gelukkig wilde hij iets ouderwets.’ De componist vertelt dat hij bijna uitsluitend wordt herkend vanwege zijn Simpsons-werk: ‘Ik was onlangs in India, waar ik vertelde over een aantal Hollywoodfilms waaraan ik meewerkte. Iedereen keek me vragend aan, totdat ik The Simpsons noemde. Ze waren direct onder de indruk.’

De Amerikaan heeft naast de tv-serie namelijk ook een flink aantal filmsoundtracks op zijn naam staan. Hij is de vaste componist van Tim Burton, met wie hij al samenwerkt sinds zijn allereerste film (Pee-wee’s Big Adventure uit 1985). En dus verzorgde hij de muziek van onder andere Batman, The Nightmare Before Christmas en Charlie and the Chocolate Factory. Naast zijn werk met Burton zijn er ook nog blockbusters als Fifty Shades of Grey, Avengers: Age of Ultron en de Men in Black-trilogie.

Maar het zal toch The Simpsons blijven waar Elfman voor herinnerd wordt. De componist zal er ook niet al te rouwig zijn: tijdens het LA Times-interview geeft hij aan dat hij elf dollar verdient als de sitcom ergens in de wereld wordt uitgezonden. In 2007, toen The Simpsons Movie uitkwam, hoorden we trouwens ook een nieuwe versie van het bekende liedje: de heren van Green Day namen een cover op.