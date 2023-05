Feud van Ryan Murphy heeft nieuwe trailer

Susan Sarandon en Jessica Lange kunnen elkanders bloed wel drinken in Feud. Bekijk de trailer voor de nieuwe serie van FX.

Feud is afkomstig van Ryan Murphy, die zender FX al eerder grote successen bezorgde met series als Nip/Tuck, American Horror Story en American Crime Story . Zijn nieuwe project moet – net als de twee laatstgenoemde series – een anthologie gaan worden, waarbij elk seizoen een andere beroemde ruzie aan bod komt. In de eerste reeks staat de vete tussen actrices Bette Davis en Joan Crawford centraal. Hun hevige rivaliteit ontstaat begin jaren 60 op de set van de film What Happened to Baby Jane?. Zender FX strikte twee Oscarwinnaars voor de hoofdrollen in het eerste seizoen: Susan Sarandon (Thelma & Louise) geeft gestalte aan Davis en Jessica Lange (Tootsie) is te zien als Crawford. Naast verder nog onder andere Alfred Molina als regisseur Robert Aldrich en Stanley Tucci als studiobaas Jack Warner, gaf Murphy ook bijrollen aan American Horror Story-veteranen Sarah Paulson en Kathy Bates.