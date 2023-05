The Exorcist en This Is Us komen naar Amazon • Nieuws • 19-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De eerste seizoenen van This Is Us en The Exorcist komen later deze maand naar Amazon.

Beide series worden in Amerika uitgezonden op Fox, dat nu een officiële deal heeft gesloten met Amazon, waardoor zij de internationale streamingrechten in handen hebben. This Is Us is een tranentrekkend familiedrama, dat draait om twee jonge ouders in de jaren tachtig en hun inmiddels volwassen kinderen anno nu. Sterling K. Brown won dit weekend een Emmy voor zijn hoofdrol in de dramaserie, terwijl Gerald McRaney het beeldje mee naar huis nam voor zijn gastrol. Lees onze recensie van This Is Us . The Exorcist is een tv-versie van de horrorklassieker van William Friedkin uit 1973. In de serie begint Angela (Geena Davis) te vermoeden dat haar gezin wordt beheerst door duivelse krachten, waarna twee priesters (Alfonso Herrera en Ben Daniels) komen helpen. Lees onze recensie van The Exorcist

Het tweede seizoen van This Is Us gaat eind deze maand van start. Ook The Exorcist krijgt straks nog een tweede seizoen, met veel nieuwe gezichten in de cast, waaronder John Cho