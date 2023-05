The Punisher krijgt eigen serie: de eerste beelden

De eerste beelden van de nieuwe Netflix-serie The Punisher staan online. En dat vlak na de release van The Defenders, ook al uit het Marvel-universum.

Het Marvel-personage van The Punisher maakte vorig jaar zijn Netflix-debuut in het tweede seizoen van Daredevil. Hij sloeg erg goed aan bij de kijkers, waarna werd besloten om hem een eigen spin-off te geven. Frank Castle wordt dus opnieuw gespeeld door Jon Bernthal, vooral bekend als Shane uit The Walking Dead . Castle is een ex-militair die na de moord op zijn gezin compleet door het lint gaat en vervolgens als The Punisher de oorlog verklaart aan de onderwereld van New York. Ben Barnes (Logan in Westworld ) geeft gestalte aan Billy Russo, in deze versie een goede vriend van Castle. In de Punisher-strips verandert Russo echter in slechterik Jigsaw. Jigsaw werd eerder gespeeld door Dominic West (The Wire) in de film The Punisher: War Zone, die momenteel eveneens op Netflix staat.