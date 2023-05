Eerste teaser voor derde seizoen van Broadchurch

Broadchurch gaat in 2017 weer van start op BBC America. Een eerste teaser laat alvast wat zien van het derde seizoen.

Het Britse misdaaddrama gaat over de moord op een elfjarige jongen, wiens lichaam wordt gevonden op een strand aan de zuidelijke kustlijn van Engeland. Rechercheur Ellie Miller (Olivia Colman uit Tyranosaur ) en inspecteur Alec Hardy (David Tennant uit Doctor Who en het aankomende DuckTales ) moeten de zaak oplossen en doen een aantal schokkende ontdekkingen. Colman en Tennant zijn beide te zien in de teaser, waarin ook Arthur Darvill ( Legends of Tomorrow ) wederom zijn opwachting maakt als dominee Paul Coates. Verder keren straks onder andere Marianne Jean-Baptiste ( Secrets & Lies ) en Charlotte Rampling ( Dexter ) weer terug voor de derde reeks. Broadchurch werd bedacht door Chris Chibnall, bekend van de Doctor Who -spinoff Torchwood , het eerste seizoen van Law & Order : UK en het Starz-drama Camelot. Volgend jaar zal hij Steven Moffat vervangen als showrunner van het aankomende tiende seizoen van Doctor Who