Eerste blik op Future Man met Josh Hutcherson

Seth Rogen en Josh Hutcherson nemen je mee achter de schermen bij hun nieuwe komedie Future Man.

Hutcherson (vooral bekend van zijn rol als Peeta in de Hunger Games -films) geeft in Future Man gestalte aan een door computerspelletjes geobsedeerde conciërge. Hij krijgt de schrik van zijn leven, wanneer tijdreizende aliens hem nodig blijken te hebben om al het leven op aarde te redden. Future Man wordt geproduceerd door Seth Rogen en Evan Goldberg (This is the End), die momenteel verantwoordelijk zijn voor Preacher op AMC. Het tweetal schreef het scenario voor hun tweede tv-uitstapje in samenwerking met Ariel Shaffir en Kyle Hunter, die eerder met hen werkten aan Sausage Party. De serie heeft bijrollen voor Eliza Coupe (Quantico), Derek Wilson (Preacher) en Ed Begley Jr. (Pineapple Express).