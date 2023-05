Eerste beelden uit laatste seizoen The Originals • Nieuws • 25-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op Comic-Con gingen afgelopen weekend de eerste beelden uit het vijfde seizoen van The Originals in première.

In Nederland zijn de eerste vier seizoenen van The Originals te bekijken op Netflix. De serie is een spin-off van The Vampire Diaries (dat in maart van dit jaar jaar na acht seizoenen ten einde kwam, hoewel de laatste twee seizoenen nog niet op Netflix staan) en volgt een familie vampiers (met Joseph Morgan als hun leider) in New Orleans. Helaas voor de fans gaf bedenker Julie Plec vorige week aan dat het vijfde seizoen van The Originals ook het laatste seizoen is. De eerste promo voor de afsluitende reeks opent met een terugblik op eerdere gebeurtenissen, waarbij we tevens een aantal bekende gezichten uit The Vampire Diaries teruggezien, waarna er vooruit wordt geblikt op wat er nog komen gaat.

Het vijfde seizoen van The Originals heeft geen officiële premièredatum, maar wordt begin 2018 op televisie verwacht. De laatste reeks moet begin 2018 ook op Netflix verschijnen.