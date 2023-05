Doorstart van The L Word in de maak

Showtime bereidt een comeback van The L Word voor, met daarin zowel oude bekenden als nieuwe gezichten.

Het drama over een groep lesbiennes in Los Angeles was van 2004 tot 2009 een van de best bekeken series van de zender. Drie van de oude castleden zullen sowieso in de doorstart te zien zijn, mocht deze daadwerkelijk groen licht krijgen van Showtime. Het gaat om Jennifer Beals ( Taken ) als Bette, Katherine Moennig ( Ray Donovan ) als Shane en Leisha Hailey als Alice. Hun personages zullen dienen als brug tussen de oude en de nieuwe show. De serie zal echter ook de deur openhouden voor gastrollen van andere oude bekenden. Showtime is nog op zoek naar een nieuwe showrunner, want L Word-bedenker Ilene Chaiken tekende onlangs een contract bij Fox, waar ze onder meer de showrunner is van de serie Empire.