Disney lanceert eigen streamingdienst in 2019

Disney heeft een eigen streamingdienst aangekondigd en dat heeft gevolgen voor hun aanbod op Netflix.

Momenteel brengt Disney veel films (onlangs werd Vaiana toegevoegd) en series namelijk onder bij Netflix. Met ingang van 2019 wordt er een einde gemaakt aan die deal, omdat Disney in Amerika dan zelf een exclusieve streamingdienst voor zijn content opzet. Let wel, de streamingdienst is nog enkel aangekondigd voor Amerika en wordt pas later uitgerold in de rest van de wereld, dus misschien kunnen we in Nederland nog wat langer genieten van de Disney-films op Netflix. Toekomstige titels als Toy Story 4, Frozen 2 ( deel een staat nu weer op Netflix ) en The Lion King (live-action) gaan sowieso exclusief naar Disney's VOD-dienst. Ook Pixar-films en Disney XD-series (denk aan Ducktales ) zullen er te zien zijn. Disney gaat ook oude klassiekers en speciaal voor VOD ontwikkeld materiaal toevoegen.