Dexter en NCIS komen naar Videoland

Het aanbod van de VOD-dienst Videoland wordt volgende maand uitgebreid met Dexter en NCIS.

Alle acht de seizoenen van Dexter zijn vanaf 6 oktober te streamen. De toevoeging van de serie met Michael C. Hall (binnenkort ook te zien in het tweede seizoen van The Crown ) als seriemoordenaar Dexter Morgan is opvallend, omdat de complete reeks momenteel nog tot het einde van de maand te zien is bij Netflix. Mocht je het voor die tijd niet redden met je huidige (her)kijkbeurt, dan kun je vanaf 6 oktober dus terecht bij Videoland. Vanaf volgende maand is er ook NCIS te zien. De eerste dertien seizoenen zijn vanaf 3 oktober te streamen. In Amerika gaat alweer het vijftiende seizoen van de misdaadserie in première. Daarin zal Maria Bello straks de cast komen versterken. Zij moet in het nieuwe seizoen het gemis van de onlangs vertrokken Jennifer Esposito opvangen.