David Cronenberg voegt zich bij Alias Grace-cast

In 2017 zal de Canadese filmmaker David Cronenberg ( The Fly ) te zien zijn op Netflix, in miniserie Alias Grace.

De exacte rol die Cronenberg zal spelen is nog niet bekend. Vroeger dook de regisseur af en toe als acteur op in zijn eigen films, zoals Shivers , Videodrome en Dead Ringers. Meer uitgebreide rollen speelde hij in films als Nightbreed (onder regie van auteur Clive Barker), Resurrection (naast Christopher Lambert) en de Friday the 13th -sequel Jason X. Op televisie was hij te zien in een aantal afleveringen van Alias. De opnamen van Alias Grace vinden momenteel plaats in Toronto, de geboorteplaats van Cronenberg. Hij wordt voor het project herenigd met actrice Sarah Gadon. De hoofdrolspeelster van Alias Grace was recentelijk nog onder de regie van Cronenberg te zien in A Dangerous Method en Cosmopolis.

Het waargebeurde Alias Grace is gebaseerd op het boek van Margaret Atwood en speelt zich af in het jaar 1843, toen in Canada een twee bedienden in verband gebracht werden met de moord op hun welgestelde werkgever en zijn geliefde. Naast Gadon en Cronenberg zijn er rollen voor Zachary Levi, Kerr Logan en Anna Paquin . Sarah Polley ( Take This Waltz ) schreef het scenario en Marry Harron ( American Psycho ) tekende voor de regie.