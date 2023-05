Dane Cook scoort rol in American Gods • Nieuws • 18-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komiek Dane Cook is gecast in de adaptatie van Neil Gaimans boek American Gods. Hij zal in de serie van Bryan Fuller ( Hannibal ) te zien zijn naast onder anderen Gillian Anderson ( The X-Files) , Ian McShane ( Deadwood ) en Pablo Schreiber ( Orange is the New Black ).

Ricky Whittle ( The 100 ) geeft in de serie gestalte aan hoofdpersonage Shadow Moon; een mysterieuze ex-gevangene, die na zijn vrijlating gaat werken voor de al even mysterieuze Mr. Wednesday (McShane). Cooks personage Robbie is getrouwd met Audrey (Betty Gilpin); de beste vriendin van Shadows vrouw Laura (Emily Browning). Cook liet al eerder een wat serieuzere kant zien naast Steve Carell in Dan in Real Life en naast Kevin Costner in Mr. Brooks. Op tv had hij gastrolletjes in onder meer Workaholics en Louie.

American Gods is een televisieadaptatie van het gelijknamige boek van Nail Gaiman. Eerder werden van Gaiman al onder meer Stardust en Coraline bewerkt tot speelfilms. American Gods draait om de dreigende oorlog tussen de oude en de nieuwe goden, waarbij de nieuwe goden onze huidige obsessies met geld, technologie, media, beroemdheden en drugs vertegenwoordigen. De boekverfilming moet in 2017 op televisie verschijnen.