Claire Foy is de nieuwe Lisbeth Salander

Nu haar optreden in The Crown ten einde komt, tekent Claire Foy voor een heel andere rol.

De Britse actrice geeft straks gestalte aan de hacker Lisbeth Salander, in een aankomende verfilming van The Girl in the Spider's Web, het vierde (en nog nooit eerder verfilmde) boek uit de Millennium-serie. De rol werd eerder gespeeld door Noomi Rapace in de originele drie Millennium-films, later ook te zien als miniserie. Daarna speelde Rooney Mara haar nog een keer in de Amerikaanse verfilming van The Girl with the Dragon Tattoo, die werd gemaakt door regisseur David Fincher. De Amerikaanse versie kreeg echter nooit een sequel en dus mag Foy de rol gewoon overnemen in een nieuwe adaptatie. The Girl in the Spider’s Web wordt geregisseerd door Fede Alvarez, bekend van de Evil Dead-remake en de recente horrorhit Don't Breathe . De film moet volgend jaar oktober in de bioscoop verschijnen.