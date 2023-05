Carrie Coon is leading lady in S3 van Fargo • Nieuws • 12-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Allison Tolman en Kirsten Dunst heeft nu Carrie Coon (Nora Durst in The Leftovers) de vrouwelijke hoofdrol te pakken in het nieuwe seizoen van Fargo op FX.

Na Allison Tolman en Kirsten Dunst heeft nu Carrie Coon (Nora Durst in The Leftovers ) de vrouwelijke hoofdrol te pakken in het nieuwe seizoen van Fargo op FX. Ze zal te zien zijn met onder andere Ewan McGregor ( Trainspotting ).

De website TVLine kwam als eerste naar buiten met het nieuws . Coon speelt de rol van Gloria Burgle; een pas gescheiden moeder en de politiechef van Eden Valley. Ze wordt omschreven als ‘out of touch’ met de moderne wereld om haar heen, maar tegelijkertijd ook als degene die rustig blijft, wanneer er paniek uitbreekt. Coon staat momenteel nog op de set van het derde en laatste seizoen van de HBO-serie The Leftovers.

Waar het tweede seizoen van Fargo terugging naar het jaar 1979, speelt het derde seizoen zich af in 2010. Ewan McGregor speelt een dubbelrol als de broers Emmit en Ray Stussy. Emmit is een knappe en succesvolle makelaar. Ray daarentegen is een dikke en kalende reclasseringsambtenaar, die zijn broer de schuld geeft van al zijn mislukkingen. De opnamen van het nieuwe seizoen starten later dit jaar.