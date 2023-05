Brenton Thwaites gecast in live-action Titans-serie

Brenton Thwaites mag Dick Grayson gaan spelen in een live-action verfilming van Titans.

Mensen die bekend zijn met DC Comics zullen Dick Grayson herkennen als de echte naam van Batmans sidekick Robin. In de stripboeken maakte hij zich echter los van zijn mentor, om als Nightwing uit te groeien tot de leider van een nieuwe groep helden genaamd Titans. Akiva Goldsman is een van de scenaristen van de nieuwe live-action adapatie. Goldsman was eerder de schrijver van Batman Forever, de eerste moderne Batman-film waarin Robin (toen gespeeld door Chris O’Donnell uit NCIS: LA) zijn opwachting maakte. Hij schrijft de Titans-serie samen met DC Comics-baas Geoff Johns en Greg Berlanti. Berlanti is tevens het grote brein achter alle DC-series op The CW (zoals The Flash en Supergirl ), maar Titans zal volgend jaar debuteren bij een gloednieuwe streamingdienst van DC Comics zelf.