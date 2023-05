The Blacklist verlengd met vijfde seizoen

NBC gaat langer door met The Blacklist. Het misdaaddrama is inmiddels zeker van nog een vijfde seizoen.

De hoofdrol in de serie is voor James Spader, die voorheen op televisie vooral bekend was als advocaat Alan Shore in The Practice en Boston Legal. In The Blacklist is hij te zien als Raymond ‘Red’ Reddington, een crimineel hoog op het ‘most wanted’-lijstje van de FBI. Red geeft zich echter plots over, met als voorwaarde dat hij samen met agent Elizabeth Keene (Megan Boone) criminelen die op zijn zogenaamde ‘blacklist’ staan op mag sporen. The Blacklist was zo'n groot succes voor NBC, dat men besloot om Famke Janssen de hoofdrol te geven een spin-off getiteld The Blacklist: Redemption. Redemption, dat nu ook in Nederland op televisie te zien is, werd echter minder goed bekeken dan de originele serie en men verwacht dan ook dat de spin-off geen tweede seizoen zal krijgen.