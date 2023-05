Billions S2: de botsende ego’s in een bredere context geplaatst • Ziggo , Recensie • 17-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In het tweede seizoen verandert de Showtime-serie langzaam maar zeker in meer dan alleen een pissing contest tussen twee bevlogen kemphanen.

Billions heeft twee acteurs op de toppen van hun kunnen. In de linkerhoek Damian Lewis als hedgefund-koning Bobby Axelrod; financieel genie en als selfmade man nu vele malen rijker dan de volgevreten miljonairs die hij vroeger als caddy assisteerde op de golfbaan. Wel zetten sommige mensen hun vraagtekens bij de werkwijze waarop hij zijn fortuin vergaarde en dus zien we in de rechterhoek Paul Giamatti als Chuck Rhoades; een openbare aanklager die zijn reputatie bouwde op het vangen van kleine criminelen en nu een echt grote vis wil netten.

Het zijn haaien die constant om elkaar heen cirkelen. Hun vaarwater is een wereld waarin alles een prijskaartje heeft en waar bedenkers Brian Koppelman en David Levien (Rounders) hun bijpassende (vooral schaak- sport- en film)metaforen er graag dik bovenop leggen. Het tweetal ontwikkelde Billions in samenwerking met Andrew Ross Sorkin – een financieel columnist voor de New York Times – en het jargon waar die metaforen in verpakt zitten wordt niet voor de leek versimpeld, waardoor de technische kant erg realistisch aanvoelt.

Daardoor vraagt de serie de nodige aandacht van de kijker, maar gelukkig weten alle acteurs de achterliggende emoties uitstekend over te brengen; de verschuivende motieven en allianties blijven immer overzichtelijk. Zelfs in het geval van Wendy Rhoades (Maggie Siff), de vrouw van Chuck die als performance coach in dienst is bij het bedrijf van Axelrod. In de nieuwe reeks flirt ze op persoonlijk en professioneel vlak met andere opties en het is bijna aandoenlijk om te zien hoe hulpeloos de twee macho’s zonder haar invloed in het rond spartelen.

Koppelman en Levien maakten het speelveld in het tweede seizoen een stuk groter en zetten verschillende nieuwe pionnen neer op het schaakbord. De meest interessante toevoeging is ongetwijfeld de bijrol van Asia Kate Dillon ( Orange is the New Black ) als het genderneutrale rekenwonder Taylor. Taylor probeert als protégee van Axelrod nog enige menselijkheid te behouden, in een harde sector waar veel collega’s hun compassie allang hebben ingeruild voor de vaak broodnodige ‘kill or be killed’ mentaliteit.

In essentie is Billions wel nog altijd een serie over rijke blanke mannen en hun problemen. De hoofdpersonages zijn alpha males met veel geld en nog grotere ego’s. Waarschijnlijk zal de serie daardoor nooit het massapubliek van Showtime’s grote vlaggenschip Homeland , waarin Claire Danes zich vaak onbaatzuchtig wegcijfert in het belang van anderen, aanspreken. Wie echter de moeite neemt om te kijken, ziet een ensemble vol met intelligente en complexe personages, verworven in pakkende en gelaagde plotlijnen.

