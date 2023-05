Billie Lourd te zien in American Horror Story

Billie Lourd krijgt een hoofdrol in het zevende seizoen van American Horror Story. Wie ze gaat spelen wordt nog geheim gehouden.

Lourd is geen onbekende van Ryan Murphy, het grote brein achter American Horror Story. Ze werd namelijk al eerder door hem gecast in Scream Queens. Haar optreden in die komische horrorserie leidde vervolgens tot een kleine rol in Star Wars: The Force Awakens, waarin ze te zien was met haar onlangs overleden moeder Carrie Fisher . Aan het einde van dit jaar zal ze ook weer opduiken in Star Wars: The Last Jedi , waarin haar moeder dan één van haar allerlaatste rollen speelt. Het zevende seizoen van American Horror Story zal zich afspelen in de nasleep van een Amerikaanse presidentsverkiezing, waarbij de eerste aflevering plaatsvindt tijdens de verkiezingsnacht. Sarah Paulson en Evan Peters spelen de overige hoofdrollen en ook Billy Eichner werd onlangs aan de cast toegevoegd.