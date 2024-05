Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal S01E01-02: iets te frivool voor het onderwerp

De driedelige documentairereeks Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal gaat uiteraard over de dubieuze datingsite en over de hack die ervoor zorgde dat namen van de cliënten (en hun seksuele fetisjen) in 2015 op straat kwamen te liggen. Dat zijn smeuïgheden waar je als televisiemaker logischerwijs niet omheen kunt als je je focust op dit onderwerp. Interessanter aan de reeks zijn evenwel de echtparen die aan het woord komen en vertellen wat de site, bedoeld voor getrouwde mensen die naar een affaire smachten, met hun huwelijk heeft gedaan. Zo vertelt een vlogger dat hij zich inschreef, maar dat de relatie met zijn vrouw toen weer verbeterde. Toch werd hij ook ontmaskerd.

Een commentator zegt hierover: tja, de mensen werden destijds wel erg hard aangepakt. Ondertussen vertellen oud-medewerkers van Ashley Madison dat ze hun cliënten juist probeerden te helpen hun huwelijk te verbeteren. Is het niet zo dat buitenechtelijke seks de sfeer binnenshuis ook kan verbeteren? Dan zijn seksuele verlangens voor even weer ingevuld, zoiets. Ander kul-argument: gaan de mannen die voor een abonnement betalen (vrouwen mochten gratis lid worden) anders niet toch wel vreemd op een andere manier? Tja, moet je de pyromaan dan maar diesel aanreiken omdat hij toch al van plan is brand te stichten?

Over die ethische kwesties buigt de serie zich niet echt in de eerste twee afleveringen. Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal wil niet bekritiseren of informeren maar vooral intrigeren, getuige de orkestmuziek met een ‘stout’ karakter. Want dat is het: de mensen die bij het bedrijf werkten worden als stout neergezet, evenals de mensen die er gebruik van maakten. Opvallend genoeg bekennen veel oud-medewerkers voor de camera juist monogaam te zijn. Net zoals de mensen die op Wall Street dealden in waardeloze hypotheken ook niet zelf zo’n hypotheek op hun naam hebben staan. Dat is de kern van Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal: hoe kapitalisten telkens gewetenloze praktijken bedenken om te kunnen graaien.