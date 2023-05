Apple werkt aan nieuwe Amazing Stories

Apple wil met Steven Spielberg en Bryan Fuller nieuwe Amazing Stories gaan vertellen.

In de jaren 80 was Amazing Stories een anthologie in de stijl van The Twilight Zone en het recente Black Mirror , waarbij elke aflevering een ongelooflijk verhaal (vaak sciencefiction of horror) vertelt. De serie maakte slechts twee seizoenen vol, maar groeide uit tot een cultklassieker. Dat was mede te danken aan het talent dat producent Steven Spielberg voor het project wist te strikken. Onder anderen Clint Eastwood, Martin Scorsese , Joe Dante, Robert Zemeckis en Spielberg zelf regisseerden afleveringen. Wie straks voor de doorstart achter de camera plaats zullen nemen is niet bekend, maar Fuller (die de nieuwe versie twee jaar geleden al eens pitchte bij NBC) zal aantreden als showrunner. Fuller is bekend van onder meer Hannibal en het door hem bedachte Star Trek: Discovery . Onlangs had hij nog veel succes met American Gods