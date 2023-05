American Horror Story: Cult onthult opening • Nieuws • 22-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De lugubere openingcredits van American Horror Story: Cult werden online vrijgegeven.

Het zevende seizoen van de serie van Ryan Murphy gaat op 5 september in Amerika van start op FX. American Horror Story: Cult speelt zich af vlak na een presidentsverkiezing. In de opening zien we dan ook wat vermoedelijk cultleden zijn, die zich verbergen achter maskers van Donald Trump en Hillary Clinton. Ook komt er een met bloed doordrenkte Amerikaanse vlag voorbij. Hoe dat alles precies in het grotere plaatje gaat passen, wordt nog geheim gehouden. De openingcredits bevestigen wel de vaste castleden, met Sarah Paulson en Evan Peters als de twee hoofdrolspelers. Verder heeft ook Billie Lourd (de dochter van wijlen Carrie Fisher) een vaste rol. Lena Dunham, Billy Eichner en Emma Roberts krijgen gastrollen.

American Horror Story is ook al zeker van een achtste en een negende seizoen. De eerste vijf seizoenen (lees onze recensie van seizoen vijf) zijn momenteel te zien op Netflix.