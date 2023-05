Alicia Silverstone wordt een American Woman • Nieuws • 27-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Clueless -actrice Alicia Silverstone krijgt de hoofdrol in de pilot voor American Woman. De potentiële serie werd geïnspireerd door de jonge jaren van actrice Kyle Richards. Silverstone zal gestalte geven aan een fictieve versie van haar moeder.

American Woman speelt zich af in de jaren 70 en volgt het personage nadat ze net van haar man gescheiden is en haar twee dochters – Kyle en haar zus Kim waren beide kindsterretjes – probeert op te voeden. Scenarist John Riggi heeft het script voor de pilot op papier gezet en treedt aan als producent. Riggi schreef eerder voor Tina Fey aan 30 Rock en voor Lisa Kudrow aan The Comeback. De komische serie wordt tevens geproduceerd door John Wells ( Shameless, Southland, The West Wing ). De opnamen gaan binnenkort van start in Atlanta.

Silverstone was begin jaren negentig enorm populair, onder meer door rollen in The Crush en het eerdergenoemde Clueless , plus optredens in verschillende muziekvideo’s van Aerosmith. Aan het einde van de jaren negentig verdween ze – mede door het floppen van Batman & Robin , waarin ze gestalte gaf aan Batgirl – een beetje uit beeld. Kyle Richards brak eind jaren 70 door in Halloween en is inmiddels te zien in The Real Housewives of Beverly Hills .