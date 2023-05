A'dam - E.V.A. krijgt Amerikaanse remake

De Amerikaanse zender Fox werkt aan een remake van Nederlandse serie A'dam - E.V.A.

Het Nederlandse origineel van schrijver Robert Alberdingk Thijm en regisseur Norbert ter Hall startte in 2011 en was drie seizoenen bij ons op televisie te zien. De serie draaide om de net vanuit Zeeland naar Amsterdam verhuisde Adam (Teun Luijkx) en zijn relatie met de stad en zijn nieuwe buurvrouw Eva (Eva van de Wijdeven). De Amerikaanse remake gaat Adam & Eve heten en verplaatst de actie naar New York, waar een net aangekomen man zijn plekje probeert te vinden in de 8,5 miljoen inwoners tellende stad. De nieuwe versie wordt ontwikkeld door de Tony-winnende toneelschrijver Steven Levenson, die voor tv eerder werkte aan de Showtime-serie Masters of Sex . Marc Platt ( La La Land , Bridge of Spies) zal de Amerikaanse remake gaan produceren.