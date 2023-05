Achter de schermen bij American Gods

American Gods gaat op 1 mei van start bij Amazon Prime. De cast en crew vertellen alvast over de personages en het verhaal.

In de serie wordt ex-gevangene Shadow Moon (Ricky Whittle uit The 100) gerekruteerd door een oude God die zich op aarde voordoet als Mr. Wednesday (Ian McShane uit Deadwood ). Samen gaan ze op zoek naar andere oude Goden, die bereid zijn te helpen in een aanstaande oorlog tegen de nieuwe Goden. De nieuwe Goden worden gespeeld door onder anderen Bruce Langley (de God van de techniek) en Gillian Anderson (de God van de Media). American Gods is een adaptatie van het gelijknamige boek van Neil Gaiman . Eerst probeerde HBO tevergeefs een verfilming op poten te zetten, maar nu is het zender Starz wel gelukt. Naast Gaiman komen in het filmpje ook showrunners Bryan Fuller (Hannibal) en Michael Green ( Alien: Covenant ) aan het woord.