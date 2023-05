Abbi en Ilana zijn terug in Broad City S04 trailer • Nieuws • 06-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Abbi Jacobson en Ilana Glazer mogen eind augustus weer losgaan in een nieuw seizoen van Broad City op Comedy Central.

De komische serie volgt twee onvermoeibare twintigers (Jacobson en Glazer zelf), die overal in New York in de meest bizarre situaties terecht komen, maar zich door niets of niemand uit het veld laten slaan. Broad City werd door Jacobson en Glazer bedacht als webserie, maar later maakte de show een overstap naar Comedy Central, waarbij Amy Poehler (Parks and Recreation) aan boord kwam als producent. Komiek Hannibal Buress is dit seizoen opnieuw te zien in een bijrol en verder heeft de vierde reeks gastrolletjes voor onder anderen Steve Buscemi, Shania Twain, Wanda Sykes en RuPaul. Het vierde seizoen start op 23 augustus bij Comedy Central en bestaat wederom uit tien afleveringen.

Vanaf 27 juli is Glazer ook nog samen met Scarlett Johansson in de bioscoop te zien in de film Girl’s Night Out, geschreven en geregisseerd door Broad City-veteraan Lucia Aniello.