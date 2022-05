‘2DOC: DE AANKLAGERS' VAN COEN VERBRAAK Een jaar in het spoor van de misdaad Hoe bereidt een officier van justitie zich voor op een zaak? Wanneer besluit hij tot aanhouding van een verdachte? En welke risico’s mag de omgeving daar wel of niet bij lopen? Journalist, documentairemaker en Nipkowschijf-winnaar Coen Verbraak volgt officieren van justitie van verschillende parketten op de voet tijdens hun werk. Dat levert een unieke en meeslepende inkijk op in de wereld van het OM en de openbaar aanklagers. In de eerste aflevering op 11 april is Coen Verbraak met een officier van justitie op een plaats delict na een liquidatie. Ook is hij bij de aanhouding van een Jihad verdachte en gaat hij met een officier van justitie mee op reis naar Hongarije. In Limburg wordt een groot amfetamine-lab opgerold.