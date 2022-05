Comedyclub Katendrecht

Onze camera staat hem op te wachten aan het slot van de opnames voor de tweede aflevering van de tv-show PAU!L. Hij draait zich nog's met een glimlach van oor tot oor naar het publiek, dat hem met een klaterend applaus begeleidt naar de coulissen. Uit het zicht verandert zijn opgeruimde uiterlijk in een onderdeel van een seconde. Met een diepe zucht passeert hij ons. We volgen hem naar zijn kamer, zonder dat hij zich van de camera bewust is. Lijkt het. Want Paul de Leeuw is zich altijd van alles en iedereen bewust. Zegt iedereen. Ook Paul zelf. Maar nu zit'ie daar. In z'n eigen kleedkamer. In een verre uithoek van z'n eigen studiocomplex. Somber staart hij voor zich uit. Verzonken in z'n eigen gedachten. Dat is het begin van een veelbewogen jaar waarin we de worsteling van een tv-fenomeen van dichtbij vastleggen. De onomstreden entertainer, in lengte van jaren gevierd van de grachtengordel tot in Heerlen en Stadskanaal, vraagt zich af of hij er nog toe doet. Televisie is een monster dat talenten vreet. Je houdbaarheids datum steeds maar weer naar achteren schuiven kost emmers vol creativiteit. Vechten tegen de afdruk van een stempel, dat je tijd voorbij is. Worstelen met de speciale eisen van een tv-show, die moet scoren op prime-time. We zien het aan hem knagen. Een enerverend seizoen achter de schermen. Terwijl hij zoekt naar een wending in zijn loopbaan. Lange maanden vol twijfel, emotie en euforische momenten. Want Paul de Leeuw vecht terug. Hij heeft nieuwe plannen voor de tv. Hij neemt een CD op met persoonlijke liedjes. Hij brengt een kookboek uit vol autobiografische elementen. En hij keert terug in het theater. Ver weg van de tv-studio viert hij triomfen met 'Poephoofd'. Een show die heen en weer duikelt tussen hilarische momenten en een traan. Op de planken zie je Paul de Leeuw opleven. In de tv-studio kan hij minutenlang somber in de spiegel kijken terwijl Beppie zijn gezicht omtovert. En ineens is er dan die lach die de hele ruimte opklaart. De Paul die het gevecht om de gunst van de tv-kijker weigert op te geven. Desnoods maar 'Ver weg van hier' zoals een opmerkelijk nummer op zijn nieuwe CD vertelt. Naar België. Wordt het. Paul de Leeuw. Tv-fenomeen. Creatief kruitvat. De man die nooit stilzit. De Entertainer gefilmd in het jaar dat hij 50 werd. Cees Overgaauw