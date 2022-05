Che Guevara is voor de één een koelbloedige moordenaar en voor de ander een heilige van mythische proporties. Maar wie is die man achter de mythe? En welke betekenis heeft de revolutie die hij bracht, vijftig jaar na zijn sterfdag? CHE is het meeslepende relaas over de omzwervingen van een iconische revolutionair en een onderzoek naar zijn erfenis in de landen die hij wilde veranderen. Aan de hand van Che’s dagboeken reist presentator Erik Dijkstra in het voetspoor van Guevara door landen als Argentinië, Chili, Cuba, Guatemala, Mexico en Bolivia. Gaandeweg leert hij Guevara kennen en probeert hij de mythe te ontrafelen. De vierdelige documentaireserie CHE: Leven en Erfenis van een Revolutionair in 2017 te zien bij BNNVARA op NPO 2.