Onder andere Ryanne van Dorst, Ellie Lust, Bram Krikke, Peter R. de Vries, Jessie Jazz en Jörgen Raymann* zitten klaar voor de telefoontjes! Een brandende vraag, een kleine ergernis of een persoonlijk dilemma, alles is bespreekbaar in Celebrity Call Centre. Er ontstaan grappige, openhartige en soms ook emotionele gesprekken over alledaagse onderwerpen, familieperikelen, geloof en seksualiteit.