EERBETOON AAN JONGE VERONGELUKTE WERELDREIZIGERS Je stouwt je backpack vol met nét genoeg spullen en zegt het burgerlijke leventje in Nederland vaarwel. Voor jou geen huisje-boompje-beestje, maar de wereld ontdekken, grenzen verleggen en dromen najagen! Break Free gaat over jonge reizigers die uit de sleur van het dagelijks bestaan breken. Ze gaan op avontuur in het buitenland, maar komen daarbij op tragische wijze om het leven. In Break Free wordt hun intens en veel te vroeg beëindigde leven geëerd. Break Free is bedacht en geregisseerd door documentairemaker Geertjan Lassche en gepresenteerd door Chris Zegers.