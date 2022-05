In ‘Borgen’ 3 zien we een andere Birgitte Nyborg dan de idealistische premier uit de seizoenen 1 en 2. Birgitte heeft de politiek verlaten en geeft nu succesvol lezingen. Intussen is haar vroegere partij - onder een nieuwe leider - een meer conservatieve richting ingeslagen. Deze ideologische verandering laat Nyborg niet onberoerd. Ze maakt een rigoureuze beslissing: ze keert terug in de politiek. Zal ze er in slagen om voldoende medestanders te vinden en terug te komen in het voor haar eens zo vertrouwde parlement?