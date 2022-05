In Bloedbroeders onderzoeken een Turks-Nederlandse journalist (Sinan Can) en een Armeens-Nederlandse musical-acteur (Ara Halici) hoe hun familie 100 jaar geleden betrokken was bij de Turkse massamoord op de Armeniërs. In deze ‘documentaire roadmovie’ ondernemen Sinan en Ara een reis door Turkije en Armenië; van Istanbul naar Jerevan. In hun zoektocht naar de waarheid over de Armeense Genocide beleven zij niet alleen emotionele en confronterende ontmoetingen, maar onvermijdelijk komt ook hun vriendschap onder druk te staan. Regie en eindredactie: Kees Schaap Productie: Anja van Oostrom