In Baby te Huur worden vier jonge stelletjes klaargestoomd voor 't volwassen leven. Hoe vinden ze het om samen te wonen? Hoe is 't om zwanger te zijn? En: hoe voed je samen een kind op? In acht afleveringen zijn de vier stelletjes verantwoordelijk voor de (tijdelijke) opvoeding van een kind. Ze krijgen respectievelijk een baby, een kleuter, een pre-tiener én een puber te logeren. Dit gebeurt onder permanente en persoonlijke begeleiding van een echte nanny. Is hun relatie bestand tegen de vermoeienissen en verantwoordelijkheden van dit prille ouderschap? Kijk de afleveringen hier terug!