Wat leert De Wilde Weldoener ons over de menselijke maat?

Driessen leidt een dagbesteding in Bavel, gemeente Breda. Jongens met autisme werken mee op het erf; ze helpen met mesten op de weide of scheuren met quads over het land. Binnen kunnen de jongens drummen of biljarten. Eindelijk een nuttige dagbesteding, zeggen de cliënten in de documentaire De wilde weldoener. En met Driessen is er eindelijk iemand bij wie je altijd terechtkunt met vragen of problemen – ook buiten kantooruren, ongebruikelijk bij andere dagbestedingen. Driessen huurde de plek bij de gemeente, maar er was al tijden gedoe. ‘Ik betaal ruim 1600 euro per maand. De gemeente zou het huis opknappen, dat is nooit gebeurd’, zegt Driessen in 2020 tegen BN Destem.