Wat gaan we zien en horen in Pop22?

Welnu, dat programma is er. Het heet Pop22en aan de kop van aflevering 1 heeft Matthijs het over de ‘culturele dienstplicht’ van de NPO, waar dit programma natuurlijk prima in zou passen.

Weet u het nog, september vorig jaar was Ilse Delange te gast in Matthijs gaat door en bleken zij en de naamgever samen nieuws te hebben: er zou een nieuw muziekprogramma komen, voor gevestigd en voor nieuw talent dat zij samen zou gaan presenteren. Terwijl Van Nieuwkerk en Delange verder spraken over hun voornemen, prijkte achter hen een foto met beiden close-up in beeld en in het midden de tekst ‘Rebels with a cause’. Nou, als dat niet nieuwsgierig maakte…

De twee hebben duidelijk een missie met Pop22 dat ‘Nederpop in al zijn variaties’ laat zien en gelukkig was Ilse Delange bereid om tussen de voorbereidingen voor haar deelname als jurylid aan een nieuw seizoen van ­Deutschlandsuchtdensuperstar (de Duitse versie van Idols) een en ander toe te lichten. Want Pop22 begon bij haar.

Wat het eerste opvalt bij het kijken is de middenstip, niet voor niets wordt in het persbericht gerept van ‘een programma vanaf de meest avontuurlijke middenstip van Nederland.’ (En ja, dat is een omschrijving uit de koker van voetballiefhebber Van Nieuwkerk.) Die middenstip is een draaiende vinylplaat met het programmalogo. Daarop staan de presentatoren en daaromheen staan de muzikale gasten klaar.

Iedereen luistert naar elkaar. De opzet doet zo op papier denken aan het Britse muziekprogramma Later with Jools Holland, misschien wel het walhalla voor musici op televisie, waarin verschillende genres voor het voetlicht komen en ook af en toe bijzondere samenwerkingen te zien zijn. Stond dit programma model voor de opzet van Pop22? Delange: ‘Het was absoluut een inspiratiebron, iedereen die dat programma kent, zal dat ook in die zin herkennen. Wel is bij ons de look en feel anders en hebben we gesprekken met elkaar op het podium in het midden. Later with Jools bestaat ruim 30 jaar, op de BBC; laten we hopen dat wij net zo’n traditie mogen bouwen! Dat verdient onze popmuziekcultuur ook.’

Nu staat Jools Holland erom bekend dat hij het liefst zoveel mogelijk meespeelt met zijn gasten. Is die rol ook voor Delange weggelegd? ‘Het zal per aflevering verschillen, soms doe ik iets in een rubriek zoals ook onze gasten zullen doen, soms is er een raakvlak met een artiest waar iets uit kan ontstaan. Het is niet een vast omlijnd iets.’

Zoals gemeld, het initiatief voor Pop22 komt van Delange. ‘Eind 2019 heb ik Matthijs geappt dat ik vond dat er een programma mist op tv, waarbij muziek de hoofdrol speelt en alles daaraan dus dienstbaar is. We zaten de zomer daarna bij mij in de tuin te brainstormen. Vele meetings en bezoeken aan studio’s later, mochten we twee afleveringen maken. Ik ben er van A tot Z bij betrokken. Maar wat een geluk dat Matthijs zo’n geweldig team om zich heen heeft verzameld in de loop der jaren waar we natuurlijk dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Zij weten hoe je die ideeën tot een goed programma maakt. Daar kan ik natuurlijk veel van leren. Ook heb ik een paar creatievelingen meegenomen. De mix was perfect.’ Een van die creatievelingen die Delange meenam, is licht- en setdesigner Ignace D’Haese. Hij was er ook bij toen Delange Duncan Laurence richting de winst begeleidde op het Eurovisie Songfestival. ‘Ik werk al heel lang met hem samen en ik vertrouw op zijn esthetiek.’ Iemand uit het team van Matthijs die we in dit kader ook even moeten noemen, is regisseur Henk van Engen, die van het registreren van livemuziek zijn specialiteit heeft gemaakt, hij regisseert ook grote festivals als Pinkpop en Lowlands en was/is eerder verbonden als vaste regisseur aan De wereld draait door (DWDD) en aan Matthijs gaat door. Let u bij Pop22 in dat kader ook op de zogenoemde wonderbox, waar het aanstormende talent vaak in optreedt. Delange: ‘Henk is geweldig! Altijd in voor avontuur als het om de regie gaat, ik hou daarvan!’

Nog een voordeel in vergelijking met andere startende programma’s: dit presentatieduo heeft elkaar van tevoren al hoog zitten. In de allerlaatste DWDD aflevering in maart 2020 zong Delange op verzoek van Van Nieuwkerk een liedje van The Byrds. Daarbij bedankte ze hem ook voor het podium dat het programma de Nederlandse popmuziek had geboden. Hoe belangrijk is Matthijs voor de popmuziek in Nederland, wat haar betreft? Delange: ‘“De minuut” in DWDD was dé plek om je nieuwe single te kunnen promoten of iets te vertellen over een tour die je ging doen. Veel nieuwe jonge talenten kregen hier ook een podium. Matthijs heeft altijd gevochten tegen de houding van ‘muziek is een zapp-moment’. Dat heeft-ie opnieuw gedaan met Matthijs gaat door door op zaterdagavond heel veel livemuziek in zijn programma te verwerken en natuurlijk met alle Top 2000-gerelateerde programma’s die hij ook maakt. Dus ja, hij is heel belangrijk geweest, en nog steeds.’

De chemie was er dus al en Delange had de afleveringen sowieso niet in haar eentje willen presenteren, ook al heeft ze zelf hiermee inmiddels de nodige ervaring (o.a. met Ilse’s veranda en The voice). ‘Matthijs is een enorme muziekliefhebber en ervaren journalist, ik ben zelf maker dus daarin vullen wij elkaar goed aan. Een blik van binnenuit en een observerende blik, verschillende perspectieven, dat is goed. Ik kan zoveel leren van Matthijs en ik voel me meer op mijn gemak omdat ik tegen die ervaring aan mag leunen.’

Nog één ding. Zoals de titel al aanduidt, willen Delange en Van Nieuwkerk met Pop22 – we pakken het eerder aangehaalde persbericht er weer even bij – een hoogwaardige etalage bieden van de Nederlandse popmuziek, waar legendarische bands, beginnende muzikanten en onontdekte talenten elkaar ontmoeten en waar pop, rock, soul, hiphop en dance samenkomen. Dat klinkt ambitieus en dan wekt het vooral verbazing dat we alleen deze en volgende week naar Pop22 kunnen kijken. Delange: ‘Ik snap je verbazing. Wij hadden natuurlijk het liefste meteen een serie gemaakt van zes of acht afleveringen. Ik kan je niet uitleggen waarom we er nu maar twee mogen maken. Maar ik zie het als een kans en we zijn er vol voor gegaan. We willen laten zien dat zo’n programma thuishoort op NPO 1, primetime. Onze ambitie is groot, we willen dat dit jaarlijks of misschien wel twee keer per jaar een serie is waarin we de actuele stand van de Nederlandse popmuziek laten zien. Er is zoveel talent.’