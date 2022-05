Hoe wordt de boeddhistische feestdag Vesakh gevierd?

Wat betekent Vesakh voor jou? Guan (39): ‘Het is voor mij een dag waarop ik mij herinner hoe het Boeddhisme is ontstaan en hoe wij dat in het hier en nu vorm kunnen geven. Dat vind ik vanuit het missionaris-perspectief heel belangrijk. Want hoeveel mensen weten nou eigenlijk wat Vesakh is? Bijna niemand. En weet iedereen wel wie de Boeddha is? Er is nog best weinig algemene kennis over het boeddhisme en ik denk dat Vesakh daarin een nieuwe reputatie kan geven aan het boeddhisme.’

Suphawin (24): ‘Het is een belangrijk moment voor mij. Zonder deze dag, als deze dag niet had bestaan, dan was ik nooit zo geweest. Dan had ik deze leer niet gehad. Op mijn negentiende ben ik voor het eerst naar de tempel gegaan. Voor die tijd was ik een ander persoon; agressiever, ongeduldiger. De studie en meditatie heeft wel impact op mij gehad, waardoor ik meer zelfbeheersing heb en mezelf meer heb leren kennen. Ik vind het een hele bijzondere dag.’

Pankaj

Wat doe jij op deze dagen?

Suphawin: ‘Op Vesakh ben ik vrijwilliger bij de tempel Phra Dhammakaya in Afferden. Ik stop er veel tijd in om de ceremonie en het feest zo bijzonder mogelijk te maken, om te laten zien hoe belangrijk deze dag is. We nodigen de verschillende boeddhistische tempels uit. Dit jaar vieren we tegelijkertijd met de Dhammakaya Tempel in Thailand. Er worden kaarsen aangestoken, er worden rondjes gelopen om het Boeddhabeeld om de geboorte, verlichting en het overlijden van de Boeddha te vieren. En we mediteren samen. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gechant – dat is een soort zingen. We zingen de leer van de Boeddha.’

Pankaj: ‘In India doen we een groot gebed op deze dag. Ook is er veel lekker eten.’

Guan: ‘Ik ben blij dat de situatie met corona het eindelijk weer toelaat. We hebben de afgelopen twee jaar stilgezeten. Andere jaren werd dit door de Chinese gemeenschap in Amsterdam op de Nieuwmarkt met allemaal optredens en kraampjes waar eten wordt verkocht gevierd. Dan worden er ook andere boeddhistische instanties uitgenodigd. Er worden optredens van Kung Fu, de drakendans en de leeuwendans gedaan. We vragen de Thaise community om te komen optreden. Er is zang en dans. Maar de kern van de dag is de optocht, The Parade of the Buddha. Dat is een traditie ontstaan in China om de Boeddha te laten zien aan het publiek en te vieren dat de Boeddha is geboren, de verlichting heeft bereikt en de nirvana is ingegaan. Daar wordt ook het verhaal van de Boeddha uitgebreid verteld. De rituelen – zoals de badenceremonie - op de dag leren je weer een goed begin te hebben. Het is een dag om je eigen Boeddha weer te kunnen vinden.’

Guan

Dit jaar wordt het niet op de Nieuwmarkt gehouden. Het wordt kleinschalig gehouden; alleen in de tempel. Ik geloof zelfs alleen op uitnodiging. Er is toch nog wat terughoudendheid in verband met de besmettelijkheid van corona. Het is heel bescheiden gebleven de afgelopen paar jaar. Maar we hebben het geluk dat het weer een beetje opengaat en we er weer naartoe mogen. Ik moest het weekend van mijn moeder vrijhouden om met de hele familie naar de tempel te gaan om de badenceremonie te volgen.’

Wat is jouw meest dierbare herinnering aan Vesakh?

Suphawin: ‘Ik vind het heel bijzonder dat mensen en monniken van tempels uit andere delen van Europa – Frankrijk, België en Duitsland – ons komen helpen. Zij stoppen er veel tijd in, het is vrijwillig. Iedereen werkt uit de goedheid van het hart. Ik deel deze dag in bijzonder met mijn familie: mijn moeder – zij is ook boeddhist -, mijn stiefvader – hij heeft een joodse achtergrond, maar staat wel open voor het boeddhisme – en mijn vriendin. Ik hoop dat zij ook meegaan naar de tempel, tijdens corona kon dat niet. Hopelijk kan dat nu wel weer.’

Suphawin

Guan: ‘Toen ik jonger was en voorzitter was van de jongerenafdeling van de boeddhistische tempel mochten we altijd optreden, dansoptredens. Op een gegeven moment hadden we een mini-concert opgezet. We kregen daar de gelegenheid om vrij te zijn in wat voor optreden. We hebben daar moderne dans opgevoerd. We hebben gedanst op Justin Timberlake en allerlei elementen van popmuziek ingezet om te feesten. Dat is een hele dierbare herinnering, dat dat kon: dansen voor de Boeddha. Inhoudelijk hoeft het niet oké te zijn, traditioneel gezien. Het was oké om moderne dans aan Boeddha te laten zien. Dat was een mooie ervaring, dat het zo open was.’