Anna Nooshin: 'Wat ik allemaal te weten ben gekomen over hoe vluchtelingen worden behandeld...' | Khalid & Sophie

In haar documentaireserie Anna: Status blikt ze terug op haar verleden. 'Het was heel eng, maar uiteindelijk ook wel heel bevrijdend om te doen', vertelt ze hierover in Khalid & Sophie. In de aflevering zien we een fragment waarin ze samen met haar moeder naar Vlissingen gaat, waar zij in een asielzoekerscentrum hebben gezeten. Khalid vraagt haar naar de impact die het in drie jaar tijd van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum verplaatsen op haar heeft gehad.