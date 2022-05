Voor de documentaire ‘De magie van het dagboek van Anne Frank’ sprak Astrid Joosten met onder anderen Whoopi Goldberg, Stevie Wonder, Dan Brown, Gloria Estefan, Jesse Jackson en Carice van Houten. Zo verdiept ze zich in de invloed van de verhalen uit het dagboek van het meisje uit Amsterdam, dat over de hele wereld jong en oud inspireert.