Over de serie

Seizoen 1

De 24-jarige Adam de Heer (Teun Luijkx) komt rechtstreeks uit de Zeeuwse klei in het rumoerige Amsterdam wonen, waar hij gaat werken voor de dienst "Uitvaarten van Gemeentewege'. Door een ongelukkige botsing leert hij zijn 29-jarige buurvrouw Eva van Amstel (Eva van de Wijdeven) kennen; een vrijgevochten, stadse jonge vrouw die worstelt met relaties, haar familie en met zichzelf. Adam raakt halsoverkop verliefd op Eva en zij op hem. In 8 afleveringen maken we mee hoe de verhouding tussen Adam en Eva zich ontwikkelt en zien we hoe hun relatie beïnvloed en bepaald wordt door tientallen andere verhalen die zich tegelijkertijd in de stad afspelen.



Seizoen 2

Seizoen 2 draait weer om de turbulente liefdesgeschiedenis tussen de in Amsterdam geboren en getogen Eva en haar buurman Adam. In seizoen 1 ontmoetten de twee elkaar en zijn ze op slag verliefd. Inmiddels is hun relatie zich verder aan het ontwikkelen en vormen ze een gezinnetje. Hoe wordt hun leven als jonge ouders? Blijven ze samen? Krijgt Eva haar leven in balans en Adam zijn geestelijke gezondheid? Door de komst van hun zoontje Valentijn veranderd wat begon als een knipperlichtrelatie in ware liefde.



Seizoen 3

In het nieuwe seizoen delen Adam en Eva hun liefde met twee puberkinderen die ze impulsief in huis nemen. Maar ook de beste vriend van Eva, Hart-jan, breidt zijn geluk uit: hij en zijn partner Jerom willen samen vader worden en gaan op zoek naar een draagmoeder voor hun kindje. Naast de twee hoofdpersonen zien we dus vrienden, familie en collega's van Adam en Eva voorbij komen, maar stiekem is de grootste rol weggelegd voor de stad Amsterdam, die in al haar glorie wordt uitgelicht.



A’dam - E.V.A. was te zien bij BNNVARA op NPO 3.