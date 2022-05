BNNVARA's 2 voor 12 wordt al vanaf 1971 uitgezonden. De quiz maakt zijn naam helemaal waar: Twaalf vragen voor twee kandidaten. De quizvragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen en de antwoorden geven een sleutel tot het vormen van een twaalfletterwoord, dat uiteindelijk de oplossing van de quiz is. Bij 2 voor 12 hoort onlosmakelijk: “dat zoeken we op” en tegenwoordig mogen ook sommige vragen op de computer in WIKI worden opgezocht. Fragmenten, foto's en animaties van studenten van de HKU geven de vragen net even dat speciale 2 voor 12-tintje. Het programma wordt sinds 1991 gepresenteerd door Astrid Joosten.