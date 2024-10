In week 41: Yes-R gooit het over een andere boeg met zijn EP 'Nog States'. Het label van Kevin, Animal Stories, dropt maar liefst vier tracks. Bokoesam werkt naar zijn nieuwe Nachtvlinder-album toe met de track 'Beste Beentje voor'. Eves Laurent werkt hygiënisch samen met Getit, Brasco en Teflon op de track 'Dettol'. Dit en meer in de releaselijst van week 41.