1 mei gift

Dit jaar bestaat de 1 mei gift precies 30 jaar. In 1992 begon de fonds uit giften van het BNNVARA-personeel. Alle medewerkers leveren hiervoor 1 vrije dag in op 1 mei, dit opgenomen salaris komt terecht bij de fonds. Om de opbrengt te verhogen hebben we ook de puzzellijn gekoppeld aan dit goede doel. Deze meeropbrengst wordt bij het BNNVARA-1-mei-gift gestopt.

Hieronder kunt u €1 euro doneren aan de 1 mei gift.

Een klein overzicht van wat we zoal gesteund hebben:

Stichting Haarwensen

Per jaar verliezen zo’n 600 jonge kankerpatiënten hun haar door chemotherapie. Stichting Haarwensen verzorgt haarwerk voor die kinderen. Van een donatie van 3000 euro zijn twee haarwerken betaald.

Stichting Rhiza

Dankzij de bijdragen hebben meer dan 100 gezinnen in Zuid-Afrika zaden ontvangen. Hierdoor kunnen ze zelf hun groenten duurzaam verbouwen, voor eigen consumptie én verkoop op de lokale markt. Deze inkomsten zijn essentieel in een tijd waarin veel mensen in Zuid-Afrika hun inkomen zijn kwijtgeraakt door de pandemie.

Kraamkliniek

Een kraamkliniek op de flanken van de Kilimanjaro in Tanzania zal voor vrouwen een plaats bieden voor consultantie, bevalling en nazorg. Dit is belangrijk omdat in het slecht bereikbare gebied geen andere medische hulppost aanwezig is. Dankzij een bijdrage van 3000 euro van de 1 mei gift zal de kliniek eind oktober 2022 geopend worden.

GIRO 555

Dit jaar steunen wij met de 1 mei gift de mensen in Oekraïne. Giro 555 kan deze mensen voorzien van levensreddende noodhulp.